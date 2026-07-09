Группа «Звери» даст последний концерт этим летом

Последним выступлением перед паузой станет масштабное шоу в московских Лужниках, запланированное на 15 августа 2026 года.

«Со следующего года группа "Звери" уходит в творческий отпуск. 15 августа в "Лужниках" станет пока что последним нашим большим шоу. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы. Рома Зверь», — говорится в объявлении, опубликованном в официальном аккаунте группы.

Концерт в Лужниках приурочен к 25-летию коллектива. За эти годы группа успела стать одним из самых узнаваемых российских рок-коллективов, выпустила девять полноформатных альбомов и собрала множество наград.

В 2005 году музыканты стали лауреатами премии MTV Россия, а затем были признаны лучшим исполнителем России по версии MTV Europe Music Awards. Десять раз «Звери» получали премию МУЗ-ТВ.

Юбилейный тур группы стартовал еще весной. В марте коллектив выступил в Санкт-Петербурге на СКА Арене, а также дал концерты в других городах России. В прошлом году «Звери» выпустили концертный альбом «Лужники 2024», записанный на московской арене. Тогда же вышел и фильм «Все, что тебя касается», в котором Рома Зверь выступил в роли продюсера и композитора.

О планах на перерыв лидер группы Рома Зверь намекал еще год назад. На премии МУЗ-ТВ в 2025 году он говорил о предстоящем отпуске и делился новостями о документальном фильме, посвященном группе. Позже музыкант сообщил, что вышедший в 2024 году альбом стал последним в истории коллектива.