Группа Demo застряла в Новом Уренгое из-за лесных пожаров

По информации Telegram-канала SHOT, музыканты планировали вернуться в Москву, чтобы сразу же отправиться на гастроли в Хабаровск, но их планы нарушила стихия.

Аэропорт Нового Уренгоя практически парализован: из-за густого смога видимость упала почти до нуля, поэтому прием и отправка рейсов были приостановлены.

Коллегам Demo по концерту — группе «Город 312» — повезло немного больше. Их самолет смог сесть в Новом Уренгое, правда, с задержкой примерно на час.

Природные пожары бушуют в Ямало-Ненецком автономном округе уже несколько недель. По последним данным спасателей, в регионе продолжает действовать 90 очагов возгорания, а общая площадь пожаров достигла почти 275 тысяч гектаров.

Ранее густой дым уже вынуждал пилотов рейсов из Москвы и Уфы уходить на запасные аэродромы.