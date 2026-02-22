Гришковец резко прошелся по Богомолову после его ухода из школы-студии МХАТ: "Полное неприятие его кандидатуры"

Комментируя уход Константина Богомолова из Школы-студии МХАТ, режиссер и драматург Евгений Гришковец в беседе с "Абзацем" заявил, что возглавлять столь легендарную театральную школу может только тот, кто глубоко чтит ее наследие.

Драматург убежден, что при выборе ректора принцип преемственности является фундаментальным.

Впрочем, в его комментарии четко прослеживалось личное отношение к происходящим событиям.

"Это лучшая новость. Я думаю, полное неприятие его кандидатуры профессиональным театральным сообществом подсказало ему, что этого делать не стоит. А может быть, умные люди рядом убедили в том, что лучше этого не делать", — отметил он.

Как Константина Богомолова назначили на эту должность

Напомним, в январе Школа-студия МХАТ потеряла своего ректора Игоря Золотовицкого. Назначенный министерством культуры преемник, режиссер Константин Богомолов, столкнулся с публичным осуждением от сообщества выпускников знаменитого учебного заведения. И не только от них.

Так уж совпало, что вскоре после публичной критики он отказался от предложенной должности. И сейчас пост ректора этого значимого театрального университета является незанятым.

