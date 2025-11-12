Гришаева вспомнила, как приглашала Симонова в спектакль: "А он мне сказал: "Ты знаешь, я так устал"

Актриса и Московского государственного театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева посетила церемонию прощания с Владимиром Симоновым. Во время нее она вспомнила о последней встрече с ныне покойным артистом. Гришаева считает, что уход Симонова — это колоссальная потеря для Театра Вахтангова.
Что сказала Гришаева о Симонове
Нонна Гришаева глотала слезы, говоря о Владимире Симонове. Она вспомнила о Людмиле Гурченко. Симонова Гришаева назвала таким же штучным товаром, какой была Гурченко.
"Для Театра Вахтангова это колоссальная потеря. Только про Людмилу Марковну так говорили: 'Это штучный товар. Таких артистов нет", — сказала Нонна Гришаева.
Последний раз Гришаева видела Симонова в театре месяца полтора назад. А чуть больше года назад она хотела пригласить его в свой спектакль. Но получила отказ.
"Я видела его в театре немного уставшим, грустным, но он все равно улыбался и шутил. Это было месяца полтора назад. Года полтора назад я пыталась пригласить его в один спектакль. А он мне сказал: 'Ты знаешь, я так устал", — поделилась Нонна Гришаева.
Нонна Гришаева на прощании с Владимиром Симоновым. Фото: Ольга Храбых / Teleprogramma.org
Где проходило прощание с Владимиром Симоновым
Прощание с Владимиром Симоновым проходило в Театре Вахтангова. Проводить актера в последний путь пришли его близкие, коллеги и поклонники. На сцене театра был установлен гроб с телом Симонова, украшенные белыми розами.
Актер Сергей Маковецкий держал в руках портрет Владимира Симонова. В конце церемонии прощания в зале раздались аплодисменты, занавес закрылся, и портрет, висящий на сцене, поднялся вверх — как будто улетел на небеса. После занавес открыли.
Сергей Маковецкий с портретом Владимира Симонова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Владимира Симонова?
Актер Владимир Симонов скончался 9 ноября в больнице. Причиной ухода из жизни стали проблемы с сердцем. Владимиру Симонову было 68 лет. После себя он оставил яркие роли в театре и кино и троих детей.
