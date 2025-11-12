Гришаева вспомнила, как приглашала Симонова в спектакль: "А он мне сказал: "Ты знаешь, я так устал"

Актриса и Московского государственного театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева посетила церемонию прощания с Владимиром Симоновым. Во время нее она вспомнила о последней встрече с ныне покойным артистом. Гришаева считает, что уход Симонова — это колоссальная потеря для Театра Вахтангова.

Что сказала Гришаева о Симонове

Нонна Гришаева глотала слезы, говоря о Владимире Симонове. Она вспомнила о Людмиле Гурченко. Симонова Гришаева назвала таким же штучным товаром, какой была Гурченко.

"Для Театра Вахтангова это колоссальная потеря. Только про Людмилу Марковну так говорили: 'Это штучный товар. Таких артистов нет", — сказала Нонна Гришаева.

Последний раз Гришаева видела Симонова в театре месяца полтора назад. А чуть больше года назад она хотела пригласить его в свой спектакль. Но получила отказ.