Гришаева вспомнила, как на нее отреагировал Жванецкий: «На мне было что-то такое надето интересное»
Нонна Гришаева была знакома с Михаилом Жванецким. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Нонна Гришаева на всю жизнь запомнила слова, которые, увидев ее, произнес Михаил Жванецкий.
Известная актриса Нонна Гришаева поделилась своими воспоминаниями о встрече со своим земляком, известным писателем-сатириком, одесситом Михаилом Жванецким.
Она рассказала, что с Михаилом Михайловичем дружили родители ее друзей из «Квартета И» Алексея Бараца и Вячеслава Хаита. Та самая, памятная встреча со Жванецким произошла на даче у Хаита.
«Слава что-то играл на гитаре, я пела, на мне было что-то такое надето интересное… Михал Михалыч так сидел-сидел, смотрел и вдруг говорит: «Нонночка, глядя на вас, хочется сказать: меняю хорошие воспоминания на новые ощущения», — поделилась Нонна Гришаева с MK.RU.
Михаил Жванецкий. Фото: Генриетта Перьян/Global Look Press
Нонна Гришаева призналась, что запомнила фразу, сказанную ей Михаилом Жванецким, на всю жизнь. Актриса уточнила, что не тешит себя мыслью о том, что Жванецкий придумал это, глянув на нее, но все же ей приятно, что фраза была произнесена в ее адрес.
Михаил Жванецкий, известный писатель-сатирик, сценарист, телеведущий и актер, родился в 1934-м году в Одессе. Известного писателя, которого обожали миллионы поклонников, умер в ноябре 2020 года в Москве. Ему было 86 лет.