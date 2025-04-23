Гришаева вспомнила, как на нее отреагировал Жванецкий: «На мне было что-то такое надето интересное»

Нонна Гришаева призналась, что запомнила фразу, сказанную ей Михаилом Жванецким, на всю жизнь. Актриса уточнила, что не тешит себя мыслью о том, что Жванецкий придумал это, глянув на нее, но все же ей приятно, что фраза была произнесена в ее адрес.

Михаил Жванецкий, известный писатель-сатирик, сценарист, телеведущий и актер, родился в 1934-м году в Одессе. Известного писателя, которого обожали миллионы поклонников, умер в ноябре 2020 года в Москве. Ему было 86 лет.