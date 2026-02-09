"Гриш, ты старый для нас": семья Кибы публично унизила Лепса на дне рождения

Среди гостей были известные артисты, но самого Лепса, с которым она рассталась в декабре 2025 года, на торжество не позвали. Однако история на этом не закончилась и приняла довольно жестокий поворот.

Роскошный праздник без бывшего жениха

Двадцатилетие Авроры Кибы прошло по-царски. На вечеринке гостей развлекали звезды: Александр Ревва, Джиган, Наталья Бардо, Наталья Рудова и даже Ксения Собчак. Все указывало на то, что семья девушки не пожалела денег, чтобы устроить незабываемый праздник.

Примечательно, что в списке приглашенных не оказалось Григория Лепса. Пара официально объявила о расставании еще в декабре, и, судя по всему, поддерживать дружеские связи они не планируют. Однако Лепс все же решил поздравить бывшую возлюбленную и отправил ей цветы.

Жесткая реакция семьи: "Ты старый для нас"

Именно этот жест и спровоцировал публичную реакцию, которая многих шокировала. Мать именинницы, Татьяна Киба, в разговоре с гостями не стала скрывать своего отношения к бывшему избраннику дочери.

Она рассказала, что еще во время их отношений прямо высказывала Лепсу свое мнение.

"Я Грише задала вопрос, я говорю: "Гриш, че ты сюда ходишь, ну старый вы для нас". А он мне говорит: "Татьяна Валерьевна, старый, может быть, и для вас, а для Авроры — нет!" — процитировала свой диалог с певцом мать Авроры.

Чтобы усилить эффект, Татьяна Киба на самом празднике исполнила пародию на одну из песен Лепса, переделав слова на свой лад. При этом сама Аврора, как отмечают очевидцы, весело танцевала под эту музыку, не проявляя никакого смущения.

Как начинались отношения Лепса и Кибы

Для понимания всей глубины конфликта стоит вспомнить, как все начиналось. Об Авроре Кибе широко заговорили летом 2025 года, когда 63-летний Григорий Лепс впервые появился с ней на публике. Тогда 18-летняя девушка была представлена как его невеста.

Их союз с самого начала вызывал много вопросов. Разница в возрасте в 45 лет, стремительное развитие событий и громкие заявления о скорой свадьбе заставили многих предположить, что это тщательно спланированный пиар-проект.

Слухи усиливались тем, что семья Авроры — обеспеченные предприниматели, и некоторые считали, что они могли заплатить Лепсу за такой "лифт" в медийное пространство для дочери.