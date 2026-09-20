Григория Антипенко экстренно госпитализировали из театра Вахтангова

Григорий Антипенко. Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»

Артист уже восстановился после приступа

Актера Григория Антипенко, известного по сериалу «Не родись красивой», экстренно госпитализировали прямо со сцены театра Евгения Вахтангова.

Что случилось с Григорием Антипенко

51-летнего артиста увезли на скорой помощи в состоянии средней тяжести. По данным Телеграм-канала Mash, он жаловался на резкие мучительные боли в животе.

После доставки в стационар состояние Антипенко стабилизировалось. Актёр уже восстановился после приступа.

Чем он известен

Григорий Антипенко исполнил роль Андрея Жданова в популярном в нулевых сериале «Не родись красивой» — именно того начальника, в которого влюбилась героиня Катя Пушкарева.

На съёмках артист начал встречаться с Юлией Такшиной, сыгравшей его секретаршу Вику. Пара была вместе шесть лет и воспитывала двоих детей.

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