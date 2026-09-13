Григорий Лепс заговорил об уходе со сцены: «Неинтересен зрителям»

Поводом послужило его недавнее интервью, в котором он порассуждал о завершении карьеры. Певец опубликовал в личном Telegram-канале разъяснение, назвав реакцию прессы на его слова «гениальной».

«Спросили на недавнем мероприятии "когда планируете уходить со сцены". Ответил. Теперь пишут "Лепс заговорил об уходе со сцены". Гениально», — написал Лепс.

Он уточнил, что не собирается покидать сцену прямо сейчас. По его словам, момент ухода будет зависеть исключительно от реакции публики.

«Уйду, когда пойму, по залам, по билетам, что неинтересен зрителям. Все просто», — пояснил артист.

При этом Лепс отметил, что даже после завершения концертной деятельности продолжит записывать музыку в студии.

«В любом случае, что-то в студии записывать буду. Если будут силы, интересные песни, желание… Сейчас пишем много нового. Очень много планов до конца года. Сольные песни, дуэты, клипы. Работаем», — заключил он.

Иными словами, слухи о скором прощании с публикой певец опроверг, дав понять, что его уход — вопрос не далекого будущего, а скорее теоретического решения, которое он примет только при потере зрительского интереса.