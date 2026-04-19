Григорий Лепс собирается усыновить трех детей, но есть нюанс

Певец Григорий Лепс объявил о намерении взять на воспитание, как минимум двух, а то и трех детей из детского дома.

По информации издания Super.ru, артист заявил, что не считает себя героем, но готов выполнить данное обещание, отметив, что в жизни боится только Бога.

Григорий Лепс о приемных детях: "Я дам им свою фамилию"

Он уточнил, что процесс уже активно обсуждается, и выразил готовность при необходимости взять под опеку троих детей.

Лепс подчеркнул, что обладает всеми необходимыми ресурсами для содержания и воспитания ребят: в его продюсерском центре подготовлены три просторные комнаты, которые будут полностью обустроены для комфортного проживания.

Музыкант также добавил, что планирует юридически оформить отношения с будущими воспитанниками.

"Я дам им свою фамилию, свое отчество, полностью поменяю метрику и так далее и тому подобное, чтобы не было никаких казусов. Если уж я пообещал, я это обязательно сделаю. И вы в этом убедитесь", — отметил он.

Григорий Лепс наймет няню

Но, как пишет Telegram-канал Mash, есть нюанс. Артист из-за плотного гастрольного графика не сможет постоянно находиться рядом с приемными детьми. Приглядывать за ними будет няня со знанием английского языка.

По информации от самого Лепса, процедура оформления займет от трех до четырех месяцев. В настоящее время он занимается подготовкой требуемого пакета документов.

Артист является отцом четверых детей. Его старшая дочь Инга родилась в браке со Светланой Дубинской, с которой он познакомился во время учёбы в сочинском музыкальном училище. От последующих отношений с танцовщицей Анной Шаплыковой у певца также есть две дочери и сын.

