Григорий Лепс пригрозил избраннику дочери Евы: «Хана ему»

Журналисты поинтересовались у певца, есть ли у его наследницы молодой человек. Ответ Лепса оказался неожиданным даже для него самого .

«У нее есть молодой человек? Хана ему! Это, конечно, ее выбор, но для меня это новость. Сейчас позвоню, узнаю», — заявил артист.

Ева Лепс — средняя дочь певца от брака с Анной Шаплыковой. Девушка уже несколько лет живет в Париже, где учится на дизайнера.

Отец признался, что не в курсе подробностей ее личной жизни, но пообещал немедленно связаться с дочерью и все выяснить.

Несмотря на строгий тон в вопросах личной жизни, Лепс активно помогает своим детям. Артист подтвердил, что приобрел для них недвижимость в Москве, а также обеспечил жильем за границей.

«Родители обязаны помогать детям!» — подчеркнул Григорий.

Сам певец сейчас находится в статусе холостяка. Ранее он состоял в браке с Анной Шаплыковой, с которой прожил почти 20 лет и воспитал троих детей: дочерей Ингу, Еву и сына Ивана.

После развода в 2021 году Лепс продолжает поддерживать теплые отношения с наследниками и не раз говорил, что считает своим долгом обеспечивать их будущее.