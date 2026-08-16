Григорий Лепс показал средний палец в камеру во время концерта

Поклонница, снимавшая артиста на телефон, запечатлела момент, когда Лепс посмотрел прямо в объектив и показал средний палец.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Однако певец поспешил объяснить свои действия. В комментариях к видео он заверил фанатку, что жест не был адресован лично ей, а являлся частью эмоциональной подачи песни «Аминь».

«Нет, конечно, вы что. Это по тексту песни "Аминь", к словам "И назад уже никак"... Личный момент, в общем», — написал Лепс.

Концерт, судя по отзывам зрителей, был насыщенным: артист не только исполнил свои хиты, но и устроил для публики настоящую эмоциональную встряску. Сам Лепс известен своей экспрессивной манерой исполнения и частыми взаимодействиями с залом, однако этот случай привлек особое внимание.

Ранее Лепс уже оказывался в центре скандалов из-за своего поведения на сцене, но всегда находил слова для объяснения своих поступков. Поклонники разделились во мнениях: одни поддержали артиста, другие — сочли жест неуместным.

Однако большинство сошлись на том, что Лепс остается одним из самых харизматичных исполнителей, а его эмоциональность — часть его образа.

Напомним, что Григорий Лепс — народный артист России, один из самых высокооплачиваемых исполнителей страны. В его репертуаре множество хитов, включая «Рюмку водки», «Самый лучший день» и «Я тебя не люблю».

В последнее время певец активно гастролирует и радует поклонников новыми композициями. Инцидент с жестом не повлиял на его концертную деятельность, и ближайшие выступления артиста, по данным его менеджмента, пройдут по плану. Лепс продолжает оставаться востребованным артистом, а его концерты собирают полные залы по всей стране.