Григорий Лепс отменил концерт в Сочи из-за отмены рейса в Шереметьево

Певец Григорий Лепс. Фото: КП/Михаил Фролов

Певец Григорий Лепс перенес выступление в Сочи, которое должно было состояться 28 июня в концертном зале «Фестивальный». Причиной стали проблемы с логистикой — рейс артиста из Москвы отменили из-за ограничений, введенных в сочинском аэропорту.

По словам Лепса, он и его команда заранее прибыли в Шереметьево и даже успели подняться на борт самолета, готовясь вылететь за сутки до концерта.

Однако в последний момент поступила информация об отмене рейса. Найти альтернативные билеты на ближайшие два дня не удалось.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Очень жаль, что мы не увидимся. Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе», — написал артист в своем Telegram-канале.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в полном объеме — средства поступят на карты автоматически.

Следующее выступление Лепса в Сочи запланировано на 9 июля, и пока никаких изменений в его графике не ожидается.

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