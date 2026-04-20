Григорий Лепс отказался от алкоголя и готовится пробежать 65 километров: "Несколько дней не выходил из дома, чтобы не наделать глупостей"

Певец Григорий Лепс заявил, что собирается пробежать дистанцию в 65 километров. У него есть традиция накануне дня рождения проходить сложные испытания. И следующий год также не станет исключением.

Григорий Лепс рассказал, что его всегда сопровождает машина с лекарствами

Артист подчеркнул, что переживать за него не стоит: на дистанции его всегда сопровождает машина, в которой едет медицинский специалист со всем необходимым.

Григорий Викторович пояснил, что многие не верят в возможность таких нагрузок. Но для подстраховки за ним всегда следует машина с водой и лекарствами. Правда, к дистанции в 62 километра он оказался не готов.

Путь занял более 12 часов с остановками, а после него три дня мучила боль в ногах из-за молочной кислоты. Возраст требовал отдыха каждые 15 километров, что замедлило движение.

Григорий Лепс: "В общем, с алкоголем покончено"

Григорий Лепс сообщил, что уже несколько месяцев полностью воздерживается от употребления алкогольных напитков. Артист подчеркнул, что это решение связано с необходимостью заботы о собственном здоровье. Он выразил надежду, что такой режим сохранится надолго.

По его словам, в последнее время он практически не употреблял спиртного из-за негативного влияния на самочувствие, а примерно в период рождественских праздников принял окончательное решение об отказе.

"Несколько дней не выходил из дома, просто чтобы не наделать глупостей, учитывая свой характер. В общем, с алкоголем покончено. Я занимаюсь собой, своим телом и музыкой, и это занимает очень много времени", — резюмировал певец.

