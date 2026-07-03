«Говорила, что не люблю»: бывшая жена Ивана Краско сделала признание о жизни с ним

В начале августа исполнится год с того дня, как ушел из жизни известный актер Иван Краско. Легендарный артист скончался, не дожив до своего 95‑летия всего полтора месяца. В последние месяцы рядом с Иваном Ивановичем неизменно находились его сыновья — Иван и Федор. С матерью своих младших детей артист давно разошелся, однако никогда не скрывал, что Наталия Николаевна остается для него самой значимой женщиной, главной любовью всей жизни. Он до последнего лелеял мечту о воссоединении, но Наталия не разделяла этих надежд.

Спустя время после кончины Краско Наталия Вяль — петербургская поэтесса и театральный художник — впервые решилась поделиться историей того, как стала супругой актера. Она рассказала, что поначалу всячески старалась держаться от Ивана Ивановича на расстоянии и не раз прямо заявляла, что не испытывает к нему чувств, но это ничуть не остужало его пыл.

«Я от него бегала, не раз говорила, что не люблю, но его это не останавливало», — цитирует Наталью Вяль MK.RU .

Вяль вспомнила один из эпизодов гастролей в Омске: Краско буквально не давал ей прохода, следуя за ней по извилистым тропинкам и глухим закоулкам. Стоило ей выйти из гостиницы, чтобы прогуляться по городу, как он тут же оказывался рядом. Она пыталась объяснить, что хочет побыть наедине с городом, а он спокойно отвечал, что с радостью составит ей компанию.

По возвращении в Петербург Краско предложил Наталии заглянуть в храм на Конюшенной площади — тот самый, где позднее отпевали Андрея Краско. Иван Иванович уверял, что стоит познакомиться с отцом Константином: тот был однокурсником Николая Караченцова, прежде сам играл на сцене и отличался необыкновенной харизмой. В храме батюшка раскрыл святцы, и Наталия, растерянно хлопая глазами, едва понимала, что происходит. Отец Константин произнес: «Второе сентября». Наталия переспросила, нужно ли прийти на беседу в этот день, на что священник пояснил: 28 августа завершается Успенский пост, а 2 сентября — удачная дата для венчания.

Наталия признавалась, что хотела отказаться, но не нашла в себе сил поставить Ивана Ивановича в неловкое положение перед батюшкой — так и состоялось их венчание. По ее словам, весь их союз стал своего рода режиссерской хитростью со стороны Краско: он умел выстраивать жизненные ситуации по законам сцены, искренне веря в те обстоятельства, которые сам же и придумывал. Наталия очень хотела иметь детей, и в какой‑то момент уступила, согласившись действовать по этому заранее написанному им сценарию.