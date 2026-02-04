"Господи, помоги": дочь Любови Толкалиной отреагировала на сообщения о беременности

Недавно в Сети распространились слухи о беременности дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, 25-летней Марии. Пользователи обсуждали внешний вид девушки и делали свои выводы. В центре внимания оказался выход Марии на премии "Золотой орел".

Что сообщила о своей беременности Мария Михалкова-Кончаловская?

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского дала понять, что слухи о ее беременности слишком преувеличены. Она всего лишь выбрала наряд оверсайз. А из этого раздули невесть что.

"Когда просто решила надеть свободный костюм. Господи, помоги", — написала 25-летняя Мария в личном блоге.

Загадочный наряд на "Золотом орле"

Разговоры о том, что Мария Михалкова-Кончаловская ждет ребенка, появились после появления девушки на "Золотом орле" в наряде свободного кроя. Эта деталь спровоцировала обсуждения в соцсетях. Фасон платья тут же связали с возможным интересным положением. Тем более, что у Марии сейчас новый избранник.

В октябре стало известно, что дочь Любови Толкалиной бросила своего мужа после пяти лет брака. Она подала заявление на развод с Никитой Кузьминым и переехала от него в отдельную квартиру. Мария рассказывала, что ушла от мужа из-за его занятости.

Супруг наследницы известного семейства постоянно отсутствовал дома. И даже подумывал о переезде в другую страну. Мария намерения супруга не поддерживала. В итоге, пара рассталась.

Ранее Толкалина объяснила, почему она разошлась с Егором Кончаловским. Актрисе было мало просто быть женой прославленного режиссера. Толкалина заявила, что не считает себя семейным человеком.

А вы как считаете, дочь Любови Толкалиной правда не беременна или пытается отвести подозрение от себя? Ответьте в комментариях.