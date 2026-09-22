«Горе в нашей семье»: Тамара Акулова после смерти дочери сделала признание о ее болезни

Мать ныне покойной Анны Шерлинг, актриса Тамара Акулова, впервые обратилась к публике после того, как проводила в последний путь свою единственную дочь. 46-летняя звезда сериалов скончалась 16 сентября после многолетней борьбы с онкологией — рак груди так и не отступил, несмотря на все усилия врачей и стойкость самой Анны.

В разговоре с журналистами Тамара Васильевна с трудом подбирала слова — голос актрисы, известной по ролям в «Склифосовском» и «Обычной женщине», звучал едва слышно и надломленно. Она призналась, что семья до последнего не теряла надежду на исцеление.

«Случилось такое горе в нашей семье. Аня заболела. Она болела долгое время. Мы надеялись, что она выздоровеет, но так случилось — чудо не произошло. Это все, что я могу сказать», — поделилась Тамара Васильевна.

Близкая подруга погибшей рассказала, что Анна мужественно переносила лечение и даже достигла ремиссии. Однако облегчение оказалось временным: болезнь вернулась, опухоль дала метастазы в головной мозг. В последние недели жизни у актрисы начались серьезные проблемы с памятью, она почти полностью лишилась зрения. Прощание с Анной Шерлинг состоялось 18 сентября, ее похоронили на Химкинском кладбище.

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве в творческой семье. Ее мама, Тамара Акулова, уже тогда была известной актрисой советского экрана, отец — режиссер Юрий Шерлинг. Когда девочке было два года, родители разошлись. Но расставание не переросло во вражду — Тамара и Юрий сохранили уважение друг к другу, и Анна выросла, окруженная любовью и заботой с обеих сторон.