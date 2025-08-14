Гордон узнала, что Товстик привел своих детей к любовнице Полине: "Дурят Лену и обижают"

Адвокат Катя Гордон опровергла слова бизнесмена Романа Товстика. Тот заявлял, что даст ей приличную сумму денег — порядка миллиона рублей. Но на деле все совсем не так.

Отобрал детей?

Товстик говорил, что хотел забрать себе только старших наследников. Это он и с делал. Остальные якобы еще несовершеннолетние и должны жить с мамой.

Кстати, первая жена Романа говорила, что он когда-то бросил ее ради 17-летней Елены. Та родила ему шестерых детей, взяв "чужого мужа в разработку". Девушка понимала, каким перспективным станет мужчина в будущем. И сделала все, чтобы он выбрал ее.

Но она никак не ожидала, что Роман решит уйти к 36-летней Полине Дибровой. Ведь та была близкой подругой семьи. И даже является крестной матерью одного из их детей.

"В данный момент у Лены отняли двоих детей, и, судя по письмам дочки, их настраивают против матери. Дети живут с любовницей и отцом", — приводит Mk.ru слова Гордон.

Оставил без денег?

Также адвокат дала понять, что никакого миллиарда, и даже 30 миллионов, Елена от бывшего мужа не получала. Хотя Товстик обещал выплатить всю сумму по расписке еще около полугода назад. Кроме того, у 40-летней Елены возникли проблемы со здоровьем.

Роман в это же время требует от жены поста с покаянием. Елена должна написать, что просит у всех прощения за свою эмоциональность. И подчеркнуть, что их отношения с Товстиком давно закончились.

"Дурят Лену и обижают... Полгода назад примерно они с детьми были в Италии, а младшему годик", — говорит адвокат.

