Гордон унизила Товстик, которая хочет оспорить брачный договор: "Со свистом проиграешь"

Адвокат Катя Гордон предсказала громкий провал в суде Елене Товстик. Знаменитая правозащитница вмешалась в громкое разбирательство бывших супругов и не стала подбирать выражения. Товстик отказалась от услуг Гордон, и теперь получает сполна.

Катя Гордон против бывшей клиентки

Катя Гордон разместила в Telegram‑канале видеосообщение. Причиной послужили усилия Елены Товстик по пересмотру договора, который та подписала до расторжения брака. Правозащитница указала, что предостерегала бывшую доверительницу: оспорить соглашение при отсутствии существенных доказательств почти нереально.

Юрист утверждает, что Елена Товстик, по всей видимости, намерена привлечь свидетеля. Однако Гордон скептически оценивает перспективы этой инициативы и демонстрирует твердую позицию. В своем обращении к Елене Товстик Катя высказалась предельно откровенно. Она озвучила жесткий прогноз относительно перспектив судебного иска.

"Лен, ты со свистом проиграешь этот суд. У тебя или адвокат неграмотный, или жадность творит с тобой чудеса", — заявила Гордон.

Юрист уверена: истица рискует остаться ни с чем. По мнению Гордон, пересмотреть уже подписанное соглашение без серьезной доказательной базы практически невозможно. Очередное заседание по делу о разделе имущества назначено на 18 февраля.

Что произошло между Еленой Товстик и Катей Гордон

Катя Гордон предлагала свои услуги Елене Товстик во время бракоразводного процесса с мужем, бизнесменом Романом Товстиком. Но через какое-то время Товстик отказалась от помощи Гордон. Катя заявляла тогда, что Елене нужен не юрист, а психолог, поскольку ее цель — не развестись, а вернуть мужа в семью.

Товстик во время интервью Ксении Собчак пожаловалась на Гордон. Она рассказала, что та прессовала ее и угрожала, что та из матери шестерых детей 'превратится в нечто'.

