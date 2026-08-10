Гордон о Галич: «Апогей ее карьеры — бухаловка в заповедной зоне»

Катя Гордон раскритиковала блогера за ее поведение и высказывания. По словам юриста, Галич живет в выдуманном мире и не имеет представления о том, чем на самом деле занимается Гордон вне кадров.

«Ида живет в своем вымышленном мире. Она говорит, что с Гордон никто не общается, не зная, что у меня дома давно собирается интеллектуальный свет Москвы и другие участники шоу. Она блогер — то, что не опубликовано, для нее отсутствует», — заявила адвокат.

Гордон также отметила, что Галич с первых серий провоцирует ее на конфликт и пытается разоблачать, ничего не зная о реальной жизни оппонентки. Юрист призвала Иду для начала добиться в жизни того же, чего достигла она сама, а только потом критиковать.

«Когда она, как я, построит центр для альбиносов в Кении, отвезет лично, как я, сотни грузов в Белгородскую и Курскую области, а также выиграет тысячи сложнейших судов, я стану считаться с ее мнением. Сейчас апогей ее карьеры — бухаловка в заповедной зоне и срач со мной. Мне неясно, откуда у этих гламурных блогеров столько самомнения», — высказалась Гордон.

Катя Гордон — известный адвокат и общественный деятель, основательница нескольких благотворительных фондов, которые помогают людям с ограниченными возможностями и жителям прифронтовых регионов.

Ида Галич — популярный блогер и телеведущая, участница реалити-шоу, известная своим ярким и эксцентричным поведением. Ссора между женщинами на проекте вызвала большой резонанс у зрителей.

Поклонники разделились на два лагеря: одни поддержали Гордон, отметив ее вклад в благотворительность, другие — встали на сторону Галич, посчитав слова юриста слишком резкими. Сама Ида пока не комментировала выпад коллеги, но поклонники ожидают ее ответа в ближайшие дни.