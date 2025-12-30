Гордон — о Дибровой после развода Товстиков: "Подруг, даже крестных детей домой не пускаем"

Катя Гордон прокомментировала самые яркие события года. Так, юрист коснулась скандала с шоуменом Дмитрием Дибровым, которого заметили на "случайно" опубликованном видео с расстегнутой ширинкой в компании молоденькой девушки. Казалось, что телеведущий был в состоянии легкого подпития. Тут Гордон намекнула на некие свингер-вечеринки.

Скандал с квартирой Долиной

Также юрист высказалась и в адрес Ларисы Долиной, которая продала квартиру Полине Лурье, а затем отдала все деньги мошенникам. В итоге артистка через суд добивалась права сохранить себе жилье. Но после длительных разбирательств певицу все же выселили. Правда, пока Долина так и не съехала из квартиры в Хамовниках. Говорят, что апартаменты Лурье она передаст 5 января.

Похождения Дибровой и жадность Товстик

Гордон не упустила возможности поддеть Полину Диброву, заявив, что каждая мудрая женщина теперь подумает несколько раз перед тем, как пустить в свой дом подругу. Даже если она приходится крестной мамой ее детям. И это после того, как Полина увела у Елены Товстик мужа-миллиардера.

Досталось и самой Елене, которую Гордон пыталась защищать на суде. Экс-жену бизнесмена юрист назвала жадной и расчетливой.

"К медиавзрыву по свингерам и Долиной я имела, как вы знаете, непосредственное отношение. Спасибо Лене Товстик за урок тупой беспринципности и жадности, спасибо Полине Подскажифамилию (Дибровой) за урок на тему: "Подруг, даже крестных детей домой не пускаем". Спасибо Роме (Товстику) за неубиваемость, ну и Ксюхе (Собчак) за правило шулера: подтасовываем и бабки за все берем", — отметила Гордон.

Таким образом, юрист припомнила самые яркие события уходящего года, дав понять, что каждый случай стал для нее хорошим поводом задуматься, как держаться подальше от всего этого.

А как вы считаете, права ли Гордон? Пишите в комментариях.