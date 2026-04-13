"Год не спала с ним": звезда Stand Up Вика Складчикова развелась с мужем

Вика призналась, что давно уже приняла поздравления от близких, но решила поделиться новостью с широкой аудиторией только сейчас. На вопрос о причине разрыва она ответила кратко: измен не было. По крайней мере, она их не искала.

"Я не из тех, кто будет отматывать до 2003-го и смотреть, какую он там 10 лет назад вожатую лайкнул. Но я на всякий случай к гинекологу сходила. Проверилась — все чисто, как знала. Год не спала с ним", — поделилась Складчикова.

Главной причиной развода комик назвала невыносимую атмосферу в доме. По ее словам, конфликты нарастали, и терпеть их дальше не было сил.

"Слушайте, не надо. Уже скандалы начались, это невозможно", — откровенно заявила артистка.

Больше всего ее возмущали попытки мужа установить свои порядки в доме и навязчивые заявления о собственном главенстве.

"Я не стала терпеть вот это его: "Я хозяин!" Зачем мне в моем доме хозяин? "Я главный!" Я эти выборы проиграла. Кто выбирал? Он просто такой: "Твое место на кухне". Он мне говорит: "Я главный, я хозяин, как я сказал, так и будет". Ну вот как он сказал, так он и на фиг пошел", — с юмором, но жестко прокомментировала Складчикова.

"О том, что ты главный, не ты должен говорить"

Вика также дала совет всем мужчинам, которые считают себя лидерами в семье. По ее мнению, истинное главенство не нужно декларировать — его признают женщины.

"О том, что ты главный, не ты должен сам говорить. Это должна сказать женщина. Она должна тебя вот так взять, поставить напротив себя и сказать: "А кто у нас главный? Кто у нас здесь самый-самый начальник? Ты наш умный лидер!"", — пояснила артистка.

Она также иронично заметила, что женщинам не стоит соревноваться с мужчинами напрямую — у них есть свои способы выходить победителями.

"Не соревнуйтесь с женщинами. Она же не будет причинять вред напрямую. Она при разводе — как волшебной палочкой: раз — и ровно в 12:00 твое "БМВ" станет моим "БМВ", — улыбнулась Складчикова.

"Я могу не упоминать его, но не хочу"

Напоследок комик раскрыла просьбу бывшего супруга, которая ее особенно позабавила.

"Он, знаете, что сказал? Говорит: "Пожалуйста, вот я тебя прошу, можешь меня в стендапе не задевать?" Я могу, но не хочу!" — смеясь, обратилась она к залу.

Путь к славе и личная жизнь

Вика Складчикова — популярная российская стендап-комик, известная по выступлениям в шоу "Женский стендап" на ТНТ. Она начала карьеру в Казани, а затем переехала в Москву. Вика известна своей ироничной манерой и умением шутить на острые темы, включая отношения и семью.