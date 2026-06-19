«Год мечтала о таком»: Лера Кудрявцева отдыхает в Бахрейне на вилле за 200 тысяч рублей в сутки

Иногда долгожданный отдых — это не просто смена обстановки, а настоящая перезагрузка, возможность на мгновение отстраниться от всех забот и вдохнуть полной грудью. Именно так решила поступить Лера Кудрявцева: телеведущая улетела в Бахрейн, чтобы провести несколько дней в абсолютной тишине и роскоши — вдали от суеты и тревог.

Как сообщает канал «Звездач», Лера отдыхает на вилле стоимостью более 205 тысяч рублей за сутки. Здесь есть все, что только можно пожелать для идеального отпуска: собственный бассейн, три спальни, кухня, гостиная, кабинет, просторная терраса и даже личный выход к лагуне.

«Я год мечтала о таком отдыхе. Правда, он будет небольшой, но все же. Здесь такая красота, тишина, никого нет!» — с восторгом поделилась Лера.

И сложно не разделить ее эмоции: когда вокруг столько красоты и уединения, время будто замедляется, позволяя насладиться каждым мгновением.

Впрочем, за кадром роскошного отдыха остаются непростые реалии, с которыми звезда сталкивается в повседневной жизни.

Лера Кудрявцева — одна из самых узнаваемых телеведущих российского шоу‑бизнеса. Ее карьера началась еще в 1990‑х годах, и с тех пор она не раз доказывала, что умеет держаться в кадре, быть яркой, остроумной и харизматичной. Зрители знают ее по таким проектам, как «МузОбоз», «Секрет на миллион» и многим другим. За годы работы она завоевала любовь аудитории и закрепила за собой статус одной из главных звезд отечественного телевидения.

В 2013 году Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Их союз поначалу казался образцовым: яркая пара, взаимная поддержка, совместные выходы в свет. Однако в последние годы в прессе все чаще появлялись сообщения о проблемах в семье, связанных с алкоголизмом супруга.

Сама Лера не раз затрагивала тему сложностей в отношениях, подчеркивая, что брак — это работа, требующая терпения и сил. Несмотря на слухи и домыслы, пара старается решать проблемы внутри семьи, сохраняя при этом определенный уровень приватности.

Возможно, именно поэтому этот отдых в Бахрейне — не просто каприз или желание показать роскошь, а важная пауза, момент восстановления, необходимый, чтобы набраться сил перед новыми вызовами.