«Год, как рядом нет его тела»: Симоньян сообщила, какой день считает датой смерти Кеосаяна

26 сентября 2025 года считается датой смерти Тиграна Кеосаяна — именно тогда медики сообщили об остановке его сердца. Но для Маргариты Симоньян этот отсчет ведется иначе. Недавно она призналась, что для нее муж ушел раньше — в декабре 2024 года, когда впал в кому после перенесенной пневмонии и тяжелой сердечной патологии. Ей сразу показали МРТ и сказали, что мозг погиб мгновенно.

«Для меня годовщина 21 декабря. Мне сразу показали МРТ и сказали, что мозг погиб сразу. И для меня сейчас уже будет два года, как нет моего мужа, потому что это день, когда он впал в кому», — отметила она.

В годовщину потери Маргарита почтила память мужа в своем Telegram-канале.

«Сегодня год, как рядом нет его тела. Почти два года, как нет его смеха, его слов, его поцелуя. Мое солнышко, как же я скучаю», — призналась Симоньян.

Тиграна Кеосаяна, ведущего программы «Международная пилорама», кремировали. Его прах стоит на прикроватной тумбочке в спальне жены — так рядом с ней остается частица человека, с которым она разделила большую часть жизни.

Параллельно с горем утраты Симоньян ведет еще одну — возможно, самую тяжелую — битву. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT года борется с онкологией. Сразу после прощания с мужем она легла под нож хирурга: операция длилась семь часов.

«Мне удалили обе молочных железы. Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая — зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы», — объяснила ранее Маргарита.

За этим последовало несколько курсов химиотерапии, а также лучевая и гормональная терапия. Член Академии Российского телевидения регулярно принимает таблетки — лечение продолжается.

При всем этом Симоньян растит троих детей — дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта. Жизнь идет дальше, и Маргарита делает все, чтобы она продолжалась — ради детей, ради памяти мужа и ради себя самой.