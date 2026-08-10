Гоблин обратился к Пугачевой из-за слов о рабах и холопах

Молодого человека возмутило, что Примадонна назвала россиян «рабами» и «холопами».

«Спасибо. Вот это ответ на всенародную любовь, молодец. (...) Это ты тетенек называешь холуями, рабынями? Что это такое вообще?» — заявил Пучков.

Блогер отметил, что основную аудиторию певицы всегда составляли взрослые женщины, и их-то она и оскорбила.

Пучков также подчеркнул, что Пугачева и другие уехавшие артисты сами вычеркнули себя из жизни россиян и перестали быть им интересны.

Конфликт имеет долгую историю. В октябре 2022 года Пугачева в ответ на критику написала в соцсетях:

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Позже певица объясняла, что эти слова были адресованы только недоброжелателям, а не всем жителям России.

Ранее Гоблин уже комментировал ситуацию с Пугачевой, описывая ее жизненные трудности фразой «черт-те что и сбоку хвостик» и отмечая, что проблемы артистка создала себе сама.