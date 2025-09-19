Глушко — о браке сына Королевой с танцовщицей Мелиссой: "Мы все совершаем ошибки и учимся на них"

Общественность до сих пор бурно обсуждает брак 23-летнего сына Наташи Королевой и Сергея Глушко с танцовщицей Мелиссой Фокс (она же Анна Волынкина). Девушка зарабатывала себе на жизнь весьма пикантными танцами. Но это для семьи Королевой не в новинку. Тем же отличался и ее муж Тарзан.

Советы Глушко женатому сыну

Тот, к слову, не скрывает, что часто беседует с сыном и дает ему советы. Ведь теперь наследник поп-дивы женатый человек. А в семье могут возникать конфликты, споры и появляться взаимные упреки.

"Храните свое счастье подальше от общественного внимания! Мы все совершаем ошибки и учимся на них", — приводит 7days слова Глушко.

Как Тарзан и Королева поддерживают семью сына

Муж певицы считают, что даже среди поклонников найдутся те, кто позавидует чужому счастью. Сам Тарзан рад, что никогда не испытывал этого чувства. Но пока молодожены живут душа в душу. Мама Архипа приняла невестку-стриптизершу в семью как родную дочь. И даже помогает паре финансово. Так, Королева давала деньги сыну и его возлюбленной на пышную свадьбу.

Поддерживает поп-дива и стремление Мелиссы изменить свою внешность. У той есть проблемы с челюстью и зубами. На исправление прикуса жене Архипа Глушко также требовалась крупная сумма. И свекровь Мелиссы нашла для нее деньги.

"Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет", — поделилась Королева в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!".

Ранее певица высказалась о ссоре с Аллой Пугачевой. Та якобы выказывала свое недовольство, говоря о бывшей жене Игоря Николаева.