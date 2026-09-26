«Глупости»: Подольская отказалась комментировать скандальное видео с участием Преснякова

Волна обсуждений накрыла соцсети после того, как в сети появилось видео с концерта Владимира Преснякова. На кадрах артист, флиртуя с поклонницей, явно перешел грань привычного «контакта с залом». И хотя микрофон в какой‑то момент оказался между ним и фанаткой, ролик все равно вызвал бурю эмоций.

Ситуация развивалась по знакомому сценарию: девушка, выложившая видео, настаивала, что в реальности все было вполне прилично, но интернет‑аудитория чаще доверяет картинке, а не объяснениям. В результате волна негатива накрыла сразу двоих: и артиста, и зрительницу. Преснякову досталось за излишне вольное поведение на сцене, а девушке — за то, что оказалась в центре этого эпизода. К тому же публика не забыла, что певец женат: именно семейный статус Владимира во многом и подлил масла в огонь.

На фоне нарастающего хейта особенно заметной стала реакция Натальи Подольской — жены Владимира. Певица не стала раздувать историю и отнеслась к шумихе максимально спокойно.

«Я не буду ничего комментировать, ерунда, глупости», — коротко и ясно обозначила она свою позицию для издания Super.

При этом случай не выглядит уникальным: в последнее время некоторые артисты будто соревнуются в том, насколько «близко» они могут подойти к аудитории. Так, до Преснякова схожими эпизодами запомнились отличный семьянин и муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков и Алексей Серов из «Дискотеки Аварии».

Такой подход говорит сам за себя: иногда самое сильное заявление — это отказ участвовать в гонке за громкими словами. И в этом спокойствии — своя правда: не давать сплетням больше энергии, чем они заслуживают.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков они поженились 5 июня 2010 года. При этом вместе они гораздо дольше: познакомились в 2005 году, а в 2025-м отмечали уже 20 лет со дня знакомства. В честь этой круглой даты супруги даже устроили повторную свадебную церемонию в кругу близких.

У пары двое сыновей: Артемий — родился в 2015 году, Иван — появился на свет в 2020 году. У Владимира Преснякова естьстарший сын Никита Пресняков от брака с Кристиной Орбакайте.

А вы как считаете, Наталье Подольской нужно переживать по поводу фривольного поведения мужа или нет? Поделитесь в комментариях.