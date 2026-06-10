Главный пародист Пугачевой Песков распродает недвижимость в России

Былая слава не всегда гарантирует стабильное финансовое будущее. Яркое тому подтверждение история Александра Пескова, известного пародиста, прославившегося своими образами Аллы Пугачевой.

Сегодня артисту приходится принимать непростые решения: из‑за ощутимых денежных затруднений он вынужден расставаться с имуществом. Главная «точка напряжения» — престижная квартира в одной из знаменитых сталинских высоток в Москве, которая уже долгое время не находит покупателя.

Александр Песков вынужден распродавать собственность на фоне серьезных финансовых проблем. Уже второй год подряд он безуспешно пытается реализовать элитное жилье — двухкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров на 12‑м этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Ориентировочная стоимость объекта — порядка 56 миллионов рублей.

Впервые лот появился на рынке недвижимости 7 апреля 2025 года — тогда цена составляла 56,6 миллиона рублей. С того момента объявление неоднократно снимали с публикации и вновь размещали, корректируя стоимость в диапазоне от 55 до 56,6 миллиона рублей. Тем не менее, несмотря на колебания цены, покупатель до сих пор не нашелся.

Как сообщает издание Mash, на квартире числятся определенные ограничения и обременения. По предварительной версии, они могут быть следствием долговых обязательств 64‑летнего артиста — речь идет о сумме порядка 13 миллионов рублей.

На текущий момент Александр Песков не находится в розыске, а также не имеет непогашенных долгов перед налоговыми органами. Однако ситуация с рабочими заказами остается крайне напряженной: именно из‑за нехватки доходов продажа квартиры тянется уже не первый год.

Попытки связаться с самим шоуменом по телефону пока не принесли результата — на звонки он не ответил.