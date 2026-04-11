Главная кормилица в семье: как сейчас живет Орбакайте — зарабатывает в 20 раз меньше, чем раньше

Кристина Орбакайте по-прежнему выступает, поет, записывает музыку. Но масштабы изменились. Как и доходы. И хотя прежний шик ушел, Орбакайте остается главной опорой семьи, женщиной, которая не сдается.

Переезд в Америку: новая глава

В апреле 2024 года Кристина Орбакайте окончательно переехала в США, поставив точку в многолетнем проживании в двух странах. Раньше она делила время между Россией и Америкой, но теперь ее дом — за океаном.

Семья — муж Михаил Земцов и 14-летняя дочь Клавдия — имеют гражданство США. Клавдия учится в школе, адаптируется, строит свое будущее. А Кристина, которой в мае 2025 года исполнится 55 лет, продолжает трудиться ради благополучия близких.

От миллиона долларов — к скромным гонорарам

Когда-то Кристина входила в топ самых высокооплачиваемых российских звезд. По данным Forbes, ее годовой доход достигал $1,5 млн (около 116 млн рублей). Она снималась в рекламе, пела на крупных корпоративах, выступала в лучших концертных залах страны.

Один частный концерт тогда стоил 4 миллиона рублей.

Сейчас все иначе. Со ссылкой на менеджмент Орбакайте, kp.ru сообщает, что сейчас артистка готова выступать за $25 тысяч (примерно 1,9 млн рублей) — а иногда и за меньшую сумму. При этом первоначальные расценки часто завышены, но при первом же переговоре соглашаются снизить гонорар вдвое.

Почему? Потому что частных заказов почти нет. Любой концерт — уже подарок.

Гастроли по-новому: клубы, рестораны, маленькие залы

Сегодня Орбакайте гастролирует в мини-турах за границей. Ее выступления проходят в ночных клубах, ресторанах, небольших концертных площадках — но, как отмечают организаторы, зрители приходят, залы заполняются.

Аудитория — преимущественно русскоязычные эмигранты, для которых ее песни — часть прошлой жизни, ностальгия, тепло родного языка.

Количество выступлений Орбакайте сократилось в 20 раз по сравнению с пиковым периодом. Нет больше масштабных туров, грандиозных сцен, дорогих костюмов. Но музыка осталась.

Недавно Кристина выпустила новую композицию — "Крутая". Песня записана на русском языке, в студии у знакомых, еще осенью прошлого года — в Израиле.

Муж — не бизнесмен, а спутник

Долгое время в окружении Орбакайте поддерживалась версия, что ее муж Михаил Земцов — успешный предприниматель, владелец стоматологической клиники. Сегодня эта легенда больше не актуальна.

На деле Михаил — сопровождающий Кристины Орбакайте, ее директор, помощник. Он рядом с женой на гастролях, решает организационные вопросы, поддерживает ее.

Кристина по-прежнему — главный кормилец в семье. Она несет ответственность, но делает это с достоинством.

А вы слушаете песни Кристины Орбакайте? Поделитесь в комментариях.