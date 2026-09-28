Глафира Тарханова о трудностях с мужем: «Это миф, что дети скрепляют браки»

Актриса Глафира Тарханова призналась, что начало семейной жизни не было безоблачным. Супругам пришлось привыкать друг к другу и проходить период притирки.

«Никакого всепоглощающего счастья. Мы хотели быть вместе, но начался совместный быт, а с ним притирки. Это миф, что дети скрепляют браки. Если что-то не в порядке, становится еще сложнее», — рассказала актриса.

Алексей Фаддеев, в свою очередь, признал, что у него взрывной характер, но с годами он научился держать себя в руках. Актер также назвал себя подкаблучником и отметил, что это не мешает ему оставаться главой семьи в бытовом смысле.

«Многие крутые мужчины подкаблучники. Я привык. Иногда взбрыкиваю. Начинает искрить, но тем приятнее примирение», — отметил он.

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев вместе уже более десяти лет. У них пятеро детей — четыре сына и дочь. Актриса более известна широкой публике благодаря ролям в кино, тогда как Фаддеев в основном играет в театре.

Однако, по словам Тархановой, звездный статус супруги не мешает их отношениям: именно Алексей обеспечивает ей надежный тыл и не ставит никаких рамок.

Пара не раз публично рассказывала о трудностях многодетной семьи, но подчеркивала, что совместные усилия и уважение помогают им справляться с любыми испытаниями.