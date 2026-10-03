«Гибнуть я не собиралась»: 84-летняя Валентина Титова — о том, почему ушла от Владимира Басова

84‑летняя Валентина Титова не из тех, кто сглаживает острые углы в разговорах о прошлом. В откровенных интервью она без прикрас рассказывает о своей жизни — и о том, почему приняла решения, которые потом долго обсуждали и судили со стороны.

Четырнадцать лет рядом с Владимиром Басовым стали временем, когда режиссер снял свои лучшие картины: «Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Возвращение к жизни», «Дни Турбиных». Для многих эти фильмы — классика, а для самой Титовой те годы были не просто фоном к чужой славе. Она видела свою роль иначе: не в поисках мифических бриллиантов, а в том, чтобы помогать мужу оставаться тем самым «бриллиантом». По ее словам, любовь — это ежедневная забота: чтобы мужчина был сыт, ухожен, чтобы у него всегда были чистые носки и рубашки, чтобы ничто бытовое не тянуло его вниз.

«Мужчина должен все время идти на взлет, жена не должна быть балластом. Нельзя грузом висеть на таланте, подрубая крылья по своему образцу», — цитирует Валентину Титову MK.RU.

При этом Валентина Антиповна не скрывает и горькой стороны тех лет. Она признает: не ее вина, что Владимир Павлович не смог справиться с пагубной привычкой. И когда ситуация стала угрожать ее собственному внутреннему равновесию, она сделала выбор.

«Гибнуть я не собиралась, поэтому ушла», — объяснила Титова.

Ее до сих пор задевают пересуды и упреки: мол, не любила Басова. На это у Титовой один ответ: «Что вы понимаете в любви?! Любовь — это забота о человеке».

После расставания с Басовым в ее жизни появился Георгий Рерберг — оператор и сценарист, гений, которого она видела не через призму славы, а через призму одиночества.

«Я увидела дикое одиночество несчастного человека, никому не нужного», — вспоминала Титова.

Рербергу, по ее словам, нужна была не роскошь, а стабильность и женский ум, способный его уравновесить. И она эту опору дала: «Да, я его выровняла, успокоила». Их союз длился больше двадцати лет, и в нем актриса чувствовала себя по‑настоящему нужной. Но в конце сентября 1999 года жизнь Георгия трагически оборвалась — и эта потеря стала еще одной глубокой страницей ее судьбы.

История Валентины Титовой — это рассказ не о глянцевом идеале брака, а о зрелом понимании того, что любовь — не только про чувства, но и про ответственность, границы и умение беречь не только другого, но и себя.