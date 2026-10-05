Героиня снимка с Джиганом в джакузи рассказала о Самойловой

Лали Чабоки — модель, обладательница титулов «Мисс Бикини» и «Мисс Бюст», а также владелица сети салонов красоты. С Джиганом и Тимати она познакомилась задолго до появления в жизни рэпера Оксаны Самойловой: ее часто приглашали на съемки клипов .

По словам Лали, с Оксаной они быстро нашли общий язык:

«Мы с ней как девочки в гримерке стали общаться, и с того момента мы были дружны и встречались уже все вместе».

Сам снимок, где обнаженные Лали и Оксана обнимают Джигана с голым торсом в джакузи, был сделан около 17 лет назад.

«Фотография шикарная, честно скажу! Это я, Денис и Оксана. Эту фотографию мы сделали 17 лет назад. Он был начинающий артист. Все делали что-то провокационное, чтобы на них больше обращали внимания. Чтобы вызвать бурю ваших эмоций и аудитории, сделали этот кадр. И по сей день его обсуждают», — объяснила модель.

Лали не верит, что в те годы Джиган мог пристраститься к наркотикам.

«Я его не видела употребляющим что-либо. Он всегда за спорт, за правильное питание», — утверждает она.

Когда Чабоки увидела появившиеся в Сети фото Джигана с оружием, она отреагировала скептически:

«Очередное шоу».

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июля 2026 года в подмосковном доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. По данным Mash, рэпер удерживал персонал около десяти часов и ранил охранника, пока дети прятались в шкафах. Старшая дочь Ариела писала матери: