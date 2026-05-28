Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери

Актриса Екатерина Климова и ее третий супруг Гела Месхи снова оказались вместе — на этот раз ради общего ребенка. У бывших супругов подрастает десятилетняя дочь Белла, которая недавно окончила четвертый класс Ломоносовской школы.

Родители вместе пришли на выпускной праздник, чтобы поддержать девочку. Втроем они производили впечатление счастливой и гармоничной семьи.

В какой-то момент Климова не сдержала эмоций и расплакалась.

«Прощаясь с начальной школой, невозможно было удержать слезы», — поделилась она.

Почему дочка Климовой и Месхи прихрамывает

Поклонники заметили, что девочка прихрамывает, и актриса объяснила причину. Оказалось, Белла восстанавливается после перелома ноги. Гипс уже сняли, и, по словам матери, все идет на поправку.

Напомним, Екатерина Климова и Гела Месхи прожили в браке с 2015 по 2019 года. Причина их развода неизвестна до сих пор.

