Где похоронили сына Шавриной?

Единственного сына певицы Екатерины Шавриной Григория, умершего в колонии, похоронили 17 мая. В этот день ему исполнилось бы 62 года.

Похоронили Григория Шаврина на Даниловской кладбище, отпевание прошло в храме Сошествия святого духа.

Екатерина Шаврина на прощании вместе со всеми родными не присутствовала. Она предпочла появиться в храме ночью и до самого утра не отходила от гроба с телом сына.

61-летний Григорий Шаврин скончался вечером 11 мая из-за проблем с сердцем. Мужчина был инвалидом первой группы, у него масса тяжелых диагнозов: инсульт, гипертоническая болезнь третьей степени, гепатит С, стеноз сердечного клапана и другие.

Екатерина Шаврина заботилась о сыне. Она построила ему дом по соседству со своим в городе Троицке.

Как сообщает kp.ru, сын Екатерины Шавриной на момент вынесения приговора за хранения наркотиков был безработным и официально холостым. Но известно, что Григорий Шаврин жил гражданским браком, у него двое детей-подростков 2011 года рождения.

Поднимать их помогала Екатерина Шаврина.