Гарик Мартиросян побрился налысо и стал неузнаваемым

Для Гарика Мартиросяна это уже не первый опыт радикальной смены имиджа. В 2020 году он также появлялся на публике с полностью обритой головой, что тогда породило слухи о проблемах со здоровьем.

Поклонники переживали, что ведущий сильно изменился и может скрывать серьезный недуг. Сам артист тогда отшучивался, что летом так удобнее, а позже признавался, что хотел стать похожим на Брюса Уиллиса.

Стоит отметить, что на большинстве фотографий в соцсетях Мартиросян предстает либо в кепке, либо в панамке. Лишь на редких кадрах его можно увидеть без головного убора. Новый образ, судя по реакции коллег, вписался в атмосферу шоу и стал поводом для шуток.

Гарик Мартиросян — один из основателей и постоянных участников Comedy Club, а также ведущий множества телепроектов. Он известен своим тонким юмором и умением обыгрывать любые ситуации, включая собственные эксперименты с внешностью.