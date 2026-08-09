Гарик Харламов рассказал о сложностях воспитания 12-летней дочери

Девочке, которую юмористу подарила бывшая супруга Кристина Асмус, недавно исполнилось 12 лет, и отец признается, что находить с ней общий язык становится все сложнее.

На премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» комик откровенно рассказал о том, как изменились их отношения с дочерью.

По его словам, дом теперь напоминает поле битвы характеров, где папины слова редко находят понимание.

«Ей сейчас 12, и все, что папа говорит, — это все не так. Все девочки и мальчики сначала близки с родителями, а потом в какой-то момент, в 13-14 лет, заявляют: родители не правы, они все сами знают. Мы общаемся, но она все знает лучше, чем я. С этим я, наверное, согласен», — с иронией и теплотой признался Харламов.

Гарик Харламов и Кристина Асмус были в браке с 2013 по 2020 год. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. После развода артист женился на актрисе Катерине Ковальчук, а Кристина Асмус вышла замуж за бизнесмена Романа Постовалова.

Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживают общение и вместе занимаются воспитанием дочери.

Харламов не раз шутил со сцены о своей роли отца, но в этот раз его слова звучали особенно искренне. В интервью он также признался, что пытается находить баланс между юмором и серьезностью в общении с повзрослевшей дочерью. По его мнению, именно чувство юмора помогает ему сглаживать острые моменты в отношениях.

Анастасия Харламова, как и ее знаменитые родители, растет творческой личностью. Девочка увлекается танцами, музыкой и уже пробовала себя в актерских проектах, однако пока не заявляла о твердом желании связать жизнь с шоу-бизнесом.

Бывшие супруги стараются поддерживать ее в любых начинаниях. Харламов в одном из интервью отмечал, что в воспитании дочери ему помогают женское окружение и поддержка Кристины, с которой они продолжают общаться для блага ребенка.

Несмотря на занятость и съемки, Гарик старается уделять дочери максимум времени, даже если их взгляды на какие-то вещи не совпадают. Переходный возраст — серьезное испытание для многих семей, и Харламов не исключение, но он смотрит в будущее с оптимизмом и надеждой на то, что их отношения сохранятся и укрепятся.