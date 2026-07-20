Гарик Харламов признался, что сбросил 14 килограммов без помощи препаратов

За последние два месяца комик похудел на 14 килограммов и, по его словам, добился этого исключительно благодаря коррекции питания. Никаких специальных уколов или препаратов для снижения веса он не использовал.

45-летний артист признается, что процесс дается ему непросто. Харламов не скрывает своей любви к еде, поэтому каждый раз, когда он берется за диету, это превращается в серьезное испытание силы воли.

К слову, это не первый опыт юмориста в борьбе с лишним весом — ранее он уже скидывал 18 килограммов, но затем набранные килограммы возвращались.

Поклонники строят догадки о причинах преображения артиста. Многие связывают изменения с его личной жизнью. Летом 2024 года Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук — свадьба прошла в элитном поселке Agalarov Estate.

Познакомились они за три года до этого на съемках комедийного фильма «Гусар». Весной 2026 года в СМИ появились слухи о беременности Ковальчук, однако сама актриса опровергла эту информацию.

Сам юморист не комментирует догадки фанатов, но признается, что еще не достиг желаемого результата и намерен продолжать худеть. При этом он не раскрывает деталей своего рациона, оставляя поклонников гадать, как ему удается так быстро приходить в форму без помощи популярных препаратов.

На минувших выходных Харламов появился на фестивале VK Fest, который проходил на ВДНХ. Артист выбрал для выхода джинсовый костюм, дополнив образ белой футболкой и черной кепкой. Он с удовольствием общался с журналистами и позировал фотографам, демонстрируя результат своих стараний.