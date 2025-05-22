Гарик Харламов отказался от претензий к мужчине, облившему его машину кефиром

Стало известно о реакции шоумена и актера Гарика Харламова на действия так называемого "кефирного мстителя", облившего внедорожник звезды кисломолочным продуктом.

Гарик Харламов приехал на китайском внедорожнике на съемки фильма 'Теща 2', которые проходили в детском саду, расположенном на бульваре Андрея Тарковского.

На парковке не было свободного места, так что водитель Гарика Харламова поставил автомобиль на место, которое предусмотрено для подъезда пожарной техники.

Когда ни водителя, ни Гарика в машине не было, неизвестные облили ее кефиром. Так поступают мстители с теми, кто паркует машины в неположенных для этого местах.

По словам очевидцев, Гарик Харламов на это обстоятельство отреагировал улыбкой.

"Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал. Скорее всего, он не будет писать заявление в полицию", — поделилась с MK.RU местная жительница.

Известно, что Гарик Харламов — не единственный, пострадавший от проделок "кефирных мстителей". Жители этого ЖК уже несколько раз жаловались в полицию на действия хулиганов. Проводится проверка.