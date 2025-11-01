Гарик Харламов — о Романе Попове: "Он не жаловался вообще никогда и ни на что"

Гарик Харламов пришел на прощание с актером Романом Поповым. Во время траурной церемонии Гарик Харламов сделал заявление о болезни Попова. Гарик признался, что Роман старался не жаловаться на жизнь.

Что Харламов сказал о болезни Попова

Гарик Харламов приехал в ЦКБ номер один, где проходило прощание с Романом Поповым, вместе с актером Сергеем Буруновым. Гарик рассказал, что постоянно был на связи с женой Романа, Юлией. Харламов отметил, что он и другие коллеги-актеры помогали Роману Попову.

"Мы помогали, но, к сожалению, есть такие болезни, которые деньгами не вылечишь", — цитирует Гарика Харламова MK.RU .

Гарик Харламов признался, что узнал о болезни Попова недавно. Тогда уже было понятно, что Роман в тяжелом состоянии. И победить болезнь практически невозможно.