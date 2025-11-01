Гарик Харламов — о Романе Попове: "Он не жаловался вообще никогда и ни на что"
Гарик Харламов. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Гарик Харламов заявил, что умерший от рака Роман Попов никогда не жаловался
Гарик Харламов пришел на прощание с актером Романом Поповым. Во время траурной церемонии Гарик Харламов сделал заявление о болезни Попова. Гарик признался, что Роман старался не жаловаться на жизнь.
Что Харламов сказал о болезни Попова
Гарик Харламов приехал в ЦКБ номер один, где проходило прощание с Романом Поповым, вместе с актером Сергеем Буруновым. Гарик рассказал, что постоянно был на связи с женой Романа, Юлией. Харламов отметил, что он и другие коллеги-актеры помогали Роману Попову.
"Мы помогали, но, к сожалению, есть такие болезни, которые деньгами не вылечишь", — цитирует Гарика Харламова MK.RU.
Гарик Харламов признался, что узнал о болезни Попова недавно. Тогда уже было понятно, что Роман в тяжелом состоянии. И победить болезнь практически невозможно.
"Он не жаловался вообще никогда и ни на что", — добавил Гарик.
Гарик Харламов (на фото справа), Сергей Бурунов и Любовь Руденко на прощании с Романом Поповым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Что случилось с Романом Поповым
Звезда сериала 'Полицейский с Рублевки' Роман Попов скончался 28 октября после борьбы с онкологическим заболеванием. Рак мозга у него был диагностирован в 2018 году. После лечения наступила ремиссия, которая продлилась несколько лет.
Роман Попов был в эйфории. Он радовался, что сумел победить рак. Но через семь лет болезнь вновь вернулась. Летом этого года у Романа Попова случился рецидив.
Он вышел на связь с поклонниками, попросил у них финансовой помощи и рассказал, что почти ослеп и не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу.