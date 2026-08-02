Гарик Харламов о похудении: «Я возненавидел все»

За последние пять лет артист несколько раз сильно худел и вновь набирал килограммы, и, по его собственному признанию, этот цикл повторяется снова и снова.

Однажды коллеги по Comedy Club даже запустили в небо воздушный шар в виде его «жирного тела» и пошутили, что прощаются с прежней фигурой. Однако, как признался юморист, эффект оказался обратным — вес вернулся почти сразу.

Сам Харламов признается, что у него есть некий внутренний барьер: он худеет до определенной отметки, а потом масса тела снова начинает расти. Этот цикл повторяется несколько лет подряд.

На съемках сериала «Гусар» комик познакомился с актрисой Катериной Ковальчук, в 2024 году они поженились. Тогда же он активно худел, а к началу 2025 года его вес составлял 108 килограммов.

При этом первый опыт похудения после развода с Кристиной Асмус, по словам артиста, оказался для него очень тяжелым в эмоциональном плане. Он тогда сбросил больше 15 килограммов, но чувствовал себя несчастным.

«Я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь», — делился Харламов.

Не способствует диете и собственная сеть закусочных с хот-догами, которую юморист открыл несколько лет назад. Трудно удержаться от соблазна, когда фастфуд буквально твой собственный бизнес.

Несмотря на проблемы с лишним весом, у пары есть планы на расширение семьи. Сами супруги редко появляются вместе на публике, но о планах завести детей они заявляли не раз. Сам Харламов признает закономерность в своих колебаниях веса и говорит об этом открыто.

В недавнем интервью он признавался, что жесткие диеты не помогают ему сохранять результат надолго, а возвращение к привычному образу жизни неизбежно приводит к набору веса. Это не мешает ему оставаться одним из самых узнаваемых юмористов страны и продолжать карьеру в кино и на телевидении.

Вместе с женой он предпочитает уютные вечера дома шумным тусовкам и уже строит планы на будущее.