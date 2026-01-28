Галкин* с детьми Пугачевой прячется от пожара в Куршевеле: "Какой кошмар"

Максим Галкин*. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Максим Галкин* едва избежал последствий пожара в элитном отеле Куршевеля на горнолыжном курорте, где внезапно вспыхнул сильный огонь.

Иноагент Максим Галкин* во время отдыха в Куршевеле с детьми от Аллы Пугачевой оказался в эпицентре не самых приятных событий. Куршевель сейчас охвачен огнем. Горит крупный отель и расположенные неподалеку от него здания.

Что рассказал Галкин* о пожаре

Максим Галкин*, к счастью, следит за произошедшим издалека. Гостиницы, где остановился 49-летний артист с детьми Гарри и Лизой, пожар не коснулся. Галкин* наблюдал за происходящим лишь со стороны. Он прячется в номере своего отеля.

"У нас в Куршевеле пожар, горит отель "Де Гранд Альп". С вечера горит, не могут потушить. Какой кошмар… Уже эвакуировали соседний отель "Лана". Сейчас полыхает тот, который ниже", — поделился Максим Галкин*.

К счастью, во время пожара пострадавших не обнаружено, всех своевременно вывели из здания

Максим Галкин* показал, как горит отель в Куршевеле. Фото: соцсети Максима Галкина

Семейный отдых в горах и кадры из личной жизни

Шоумен Максим Галкин* сейчас отдыхает на горнолыжном курорте вместе с самыми близкими. Разразившийся пожар испортил впечатление от роскошного курорта в Альпах.

Ранее в соцсетях Галкин* публиковал кадры с Гарри и Лизой во время катания на лыжах. Он показал момент перед началом шикарного обеда. На видео и фото — снег, трассы, лыжи и семейная атмосфера.

Подписчики увидели семейную идиллию на фоне зимних пейзажей. В кадрах — неспешный отдых, катание и расслабленная обстановка.

Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: соцсети Максима Галкина

Чем известен отель "Де Гранд Альп"

"Де Гранд Альп" возвели в середине XX века на отметке 1800 метров над уровнем моря. В былые времена он являлся единственным отелем в Куршевеле, к которому сходились все три ключевые трассы региона. Сегодня это роскошная гостиница премиум‑класса, куда прибывают провести досуг наиболее влиятельные персоны со всего света.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

