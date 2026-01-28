Галкин* с детьми Пугачевой прячется от пожара в Куршевеле: "Какой кошмар"

Иноагент Максим Галкин* во время отдыха в Куршевеле с детьми от Аллы Пугачевой оказался в эпицентре не самых приятных событий. Куршевель сейчас охвачен огнем. Горит крупный отель и расположенные неподалеку от него здания.

Что рассказал Галкин* о пожаре

Максим Галкин*, к счастью, следит за произошедшим издалека. Гостиницы, где остановился 49-летний артист с детьми Гарри и Лизой, пожар не коснулся. Галкин* наблюдал за происходящим лишь со стороны. Он прячется в номере своего отеля.

"У нас в Куршевеле пожар, горит отель "Де Гранд Альп". С вечера горит, не могут потушить. Какой кошмар… Уже эвакуировали соседний отель "Лана". Сейчас полыхает тот, который ниже", — поделился Максим Галкин*.

К счастью, во время пожара пострадавших не обнаружено, всех своевременно вывели из здания