Галкин* с детьми Пугачевой прячется от пожара в Куршевеле: "Какой кошмар"

Иноагент Максим Галкин* во время отдыха в Куршевеле с детьми от Аллы Пугачевой оказался в эпицентре не самых приятных событий. Куршевель сейчас охвачен огнем. Горит крупный отель и расположенные неподалеку от него здания.
Что рассказал Галкин* о пожаре
Максим Галкин*, к счастью, следит за произошедшим издалека. Гостиницы, где остановился 49-летний артист с детьми Гарри и Лизой, пожар не коснулся. Галкин* наблюдал за происходящим лишь со стороны. Он прячется в номере своего отеля.
"У нас в Куршевеле пожар, горит отель "Де Гранд Альп". С вечера горит, не могут потушить. Какой кошмар… Уже эвакуировали соседний отель "Лана". Сейчас полыхает тот, который ниже", — поделился Максим Галкин*.
К счастью, во время пожара пострадавших не обнаружено, всех своевременно вывели из здания
Максим Галкин* показал, как горит отель в Куршевеле. Фото: соцсети Максима Галкина
Семейный отдых в горах и кадры из личной жизни
Шоумен Максим Галкин* сейчас отдыхает на горнолыжном курорте вместе с самыми близкими. Разразившийся пожар испортил впечатление от роскошного курорта в Альпах.
Ранее в соцсетях Галкин* публиковал кадры с Гарри и Лизой во время катания на лыжах. Он показал момент перед началом шикарного обеда. На видео и фото — снег, трассы, лыжи и семейная атмосфера.
Подписчики увидели семейную идиллию на фоне зимних пейзажей. В кадрах — неспешный отдых, катание и расслабленная обстановка.
Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: соцсети Максима Галкина
Чем известен отель "Де Гранд Альп"
"Де Гранд Альп" возвели в середине XX века на отметке 1800 метров над уровнем моря. В былые времена он являлся единственным отелем в Куршевеле, к которому сходились все три ключевые трассы региона. Сегодня это роскошная гостиница премиум‑класса, куда прибывают провести досуг наиболее влиятельные персоны со всего света.
А вы как считаете, почему Галкин* не покидает Куршевель, подвергая риску себя и своих детей? Ответьте в комментариях.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Читайте также: