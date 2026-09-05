Галкин* отдохнул без Пугачевой в Бразилии: сколько он потратил на себя

Пока поклонники гадают, как проводят время звезды вдали друг от друга, шуомен и иноагент Максим Галкин* устроил себе масштабный отпуск в Рио‑де‑Жанейро — и не пожалел на него внушительную сумму. Путешествие юмориста‑иноагента вышло по-настоящему роскошным: пятизвездочные отели, бизнес‑класс и целая команда для создания контента.
При этом главным акцентом отдыха стали вовсе не бразильские пейзажи, а эффектные кадры для соцсетей — ради них рядом с артистом всю неделю работал рилс‑мейкер.
Как выяснил SHOT, отпуск Галкина* начался в пятизвездочном Emiliano Rio — номер там стоил около 100 тысяч рублей в сутки. Позже артист переехал в более живописный Fasano, расположенный на первой линии Ипанемы: из люкса открывался вид на океан, а на крыше гостей ждал панорамный бассейн. За проживание в этом отеле Галкин* отдал еще 718 тысяч рублей.
Максим Галкин* в Бразилии. Фото: соцсети
Не менее внушительными оказались траты и на логистику: перелет бизнес‑классом туда и обратно обошелся примерно в 850 тысяч рублей. Компанию артисту в поездке составил рилс‑мейкер — он снимал 50‑летнего Галкина* в разных позах для соцсетей. Перелет, проживание и работа личного фотографа‑видеографа потянули еще примерно на миллион рублей.
В итоге бразильский трип стоил минимум 2,6 миллиона рублей. При этом в ленте артиста регулярно появлялись кадры, рассчитанные на внимание фанаток, — в том числе фото и видео в неформальных образах.
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*Включен в реестр иностранных агентов
Максим Галкин* на отдыхе. Фото: соцсети