Галкин* может лишиться недвижимости, а Пугачева – на особом положении: кого коснется закон об аресте имущества

Госдума приняла закон, разрешающий арест имущества релокантов за действия против интересов России. Закон принят единогласно во втором и третьем чтении.
«Уехали из страны, оскорбляют защитников и офицеров. В отношении таких у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России», - заявил Председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин.
Как будет действовать этот закон? И кого из звездных беглецов он реально может коснуться? С этими вопросами Teleprogramma.org обратилась к адвокату Станиславу Вершинину.
Станислав Вершинин: «Арест – это не конфискация «всего и навсегда»
«Главное, что надо понять: арест — это не конфискация «всего и навсегда». Это блокировка счетов или недвижимости, чтобы человек точно заплатил штраф. Как только штраф оплачен — арест снимают.
Но есть один жесткий нюанс: арестовать могут квартиру за 10 миллионов рублей даже за штраф в 50 тысяч рублей — просто чтобы гарантировать платеж.
Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года и касается только тех, кто попадает под закрытый перечень статей КоАП: дискредитация армии, фейки о ВС РФ, призывы к санкциям, нарушения иноагента, пропаганда нацистской символики.
Если релокант просто уехал, сдает квартиру и молчит — закон его не касается. Угрозы ноль».
Станислав Вершинин. Фото: предоставлено адвокатом
Кого из звезд коснется новый закон
- Как будет действовать этот закон?
- Механика работает следующим образом. Человек публично нарушил одну из статей → возбудили дело → суд может наложить арест на активы в России уже на стадии составления протокола, не дожидаясь штрафа. Это ключевое новшество.
- А кого из звездных мигрантов, по вашему мнению, он точно коснется?
Артур Смольянинов* — идеальный «тестовый» случай. У него есть уголовное дело и розыск, его высказывания неоднократно признавали дискредитацией. При этом в России у него сохранялось имущество.
По новому закону его счета и недвижимость можно арестовать мгновенно — не дожидаясь исполнительного производства.
Земфира* — формально иноагент, покинула Россию, публично выступала против властей. В 2023 году она переписала квартиру в Москве на подругу (это классический способ защиты). Но у нее осталось нежилое помещение 134 кв. м (студия звукозаписи). Вот оно — под прямым ударом.
Старый арест не накладывали, потому что не было механизма. Теперь — могут.
Влади (Владислав Лешкевич)* — лидер группы «Каста», иноагент, живет за границей, использует на концертах проукраинскую символику. Если суд признает это пропагандой или дискредитацией — его российские активы (если они есть) арестуют.
Максим Галкин* — иноагент, чьи систематические высказывания признавались дискредитацией. У него есть имущество и бизнес в России. При этом он продолжает зарабатывать в РФ. Закон писали, в том числе, под таких: «сдают недвижимость, зарабатывают — и при этом гадят».
- А кого точно обойдет такой закон?
Алла Пугачева — самый спорный, но вероятный случай. Она уехала, ее муж (Максим Галкин*) — иноагент, но сама она статуса не имеет. Прямых высказываний, подпадающих под статьи, почти нет.
Неоднократно давались сигналы, что к ней особое отношение. Юридически риск ненулевой, но политически — скорее всего, закон ее не коснется.
Те, у кого в России ничего нет. Если человек продал или переписал все имущество на родственников (как Земфира с квартирой) — приставу просто нечего арестовывать. Важно: сделки последнего времени могут оспорить как фиктивные, но это отдельный и сложный процесс.
«Молчуны» — обычные релоканты, которые работают удаленно и не высказываются.
Резюмируя вышесказанное, закон арестует не всех уехавших, а только публичных «борцов» с активами в России. И сделает это мгновенно, еще до штрафа.
Если артист критикует и имеет квартиру в России — арестуют. Если критикует, но продал все — арестовывать нечего.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
