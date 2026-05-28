Галкин* может лишиться недвижимости, а Пугачева – на особом положении: кого коснется закон об аресте имущества

Кого из звезд коснется новый закон

- Как будет действовать этот закон?

- Механика работает следующим образом. Человек публично нарушил одну из статей → возбудили дело → суд может наложить арест на активы в России уже на стадии составления протокола, не дожидаясь штрафа. Это ключевое новшество.

- А кого из звездных мигрантов, по вашему мнению, он точно коснется?

Артур Смольянинов* — идеальный «тестовый» случай. У него есть уголовное дело и розыск, его высказывания неоднократно признавали дискредитацией. При этом в России у него сохранялось имущество.

По новому закону его счета и недвижимость можно арестовать мгновенно — не дожидаясь исполнительного производства.

Земфира* — формально иноагент, покинула Россию, публично выступала против властей. В 2023 году она переписала квартиру в Москве на подругу (это классический способ защиты). Но у нее осталось нежилое помещение 134 кв. м (студия звукозаписи). Вот оно — под прямым ударом.

Старый арест не накладывали, потому что не было механизма. Теперь — могут.

Влади (Владислав Лешкевич)* — лидер группы «Каста», иноагент, живет за границей, использует на концертах проукраинскую символику. Если суд признает это пропагандой или дискредитацией — его российские активы (если они есть) арестуют.

Максим Галкин* — иноагент, чьи систематические высказывания признавались дискредитацией. У него есть имущество и бизнес в России. При этом он продолжает зарабатывать в РФ. Закон писали, в том числе, под таких: «сдают недвижимость, зарабатывают — и при этом гадят».

- А кого точно обойдет такой закон?

Алла Пугачева — самый спорный, но вероятный случай. Она уехала, ее муж (Максим Галкин*) — иноагент, но сама она статуса не имеет. Прямых высказываний, подпадающих под статьи, почти нет.

Неоднократно давались сигналы, что к ней особое отношение. Юридически риск ненулевой, но политически — скорее всего, закон ее не коснется.

Те, у кого в России ничего нет. Если человек продал или переписал все имущество на родственников (как Земфира с квартирой) — приставу просто нечего арестовывать. Важно: сделки последнего времени могут оспорить как фиктивные, но это отдельный и сложный процесс.

«Молчуны» — обычные релоканты, которые работают удаленно и не высказываются.

Резюмируя вышесказанное, закон арестует не всех уехавших, а только публичных «борцов» с активами в России. И сделает это мгновенно, еще до штрафа.

Если артист критикует и имеет квартиру в России — арестуют. Если критикует, но продал все — арестовывать нечего.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).

