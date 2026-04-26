Гагарина устроила дочке шикарный день рождения: «Моя булочка, юмористка»

Полина Гагарина устроила пышное празднование для своей девятилетней дочери Мии. Их дом украсили сотни воздушных шаров.
Полина Гагарина о дочке: «Моя красоточка и настоящая «женщина»
Певица опубликовала трогательное поздравление и редкие фото девочки, которую раньше скрывала от публики.
«Моя подруга, моя хулиганка, моя умничка, моя юмористка, моя булочка, моя добрая и трогательная девочка, моя красотка и настоящая „женщина“. Будь самой счастливой, здоровой, радостной девчонкой!
Мечтай смело и без сомнений все исполнится! Люблю бесконечно, горжусь! Я самая счастливая мама», — написала артистка.
Как Полина Гагарина проводит время с дочерью
Дочь Полины Гагариной пришла в восторг от праздничного декора ко дню рождения, который подобрала мама. На фото — множество нежных бежево-розовых шаров, банты, сердечки и цифра «9» для именинницы.
Полина и Мия постоянно вместе: на отдыхе, прогулках и танцах. Мия — дочь Гагариной от второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара развелась в феврале 2021 года, но отец активно участвует в воспитании дочери.
У Полины также есть 18-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым, который недавно снова стал отцом. Сама певица отметила 39-летие 27 марта.