Гагарина устроила дочке шикарный день рождения: «Моя булочка, юмористка»

Мия отметила девятилетие.

Полина Гагарина устроила пышное празднование для своей девятилетней дочери Мии. Их дом украсили сотни воздушных шаров.

Певица опубликовала трогательное поздравление и редкие фото девочки, которую раньше скрывала от публики.

«Моя подруга, моя хулиганка, моя умничка, моя юмористка, моя булочка, моя добрая и трогательная девочка, моя красотка и настоящая „женщина“. Будь самой счастливой, здоровой, радостной девчонкой!

Мечтай смело и без сомнений все исполнится! Люблю бесконечно, горжусь! Я самая счастливая мама», — написала артистка.

Дочь Полины Гагариной пришла в восторг от праздничного декора ко дню рождения, который подобрала мама. На фото — множество нежных бежево-розовых шаров, банты, сердечки и цифра «9» для именинницы.

Полина и Мия постоянно вместе: на отдыхе, прогулках и танцах. Мия — дочь Гагариной от второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара развелась в феврале 2021 года, но отец активно участвует в воспитании дочери.

У Полины также есть 18-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым, который недавно снова стал отцом. Сама певица отметила 39-летие 27 марта.

