Гагарина устроила дочке шикарный день рождения: «Моя булочка, юмористка»

Полина Гагарина устроила пышное празднование для своей девятилетней дочери Мии. Их дом украсили сотни воздушных шаров.

Певица опубликовала трогательное поздравление и редкие фото девочки, которую раньше скрывала от публики.

«Моя подруга, моя хулиганка, моя умничка, моя юмористка, моя булочка, моя добрая и трогательная девочка, моя красотка и настоящая „женщина“. Будь самой счастливой, здоровой, радостной девчонкой!

Мечтай смело и без сомнений все исполнится! Люблю бесконечно, горжусь! Я самая счастливая мама», — написала артистка.