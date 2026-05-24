Футболист «Спартака» Александр Прудников попал в ДТП в Москве

Российский футболист Александр Прудников, известный по выступлениям за московские клубы, стал участником дорожно‑транспортного происшествия в столице. Инцидент произошел на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов — в районе Раменки.

По имеющейся информации, спортсмен лично управлял своим минивэном Voyah Dream. Во время движения автомобиль Porsche начал обгонять машину Прудникова и врезался в ее заднее крыло. От силы удара оба транспортных средства вылетели на газон.

В результате аварии автомобиль футболиста получил критические повреждения — восстановлению он не подлежит. Среди видимых последствий: у Voyah с корнем вырвало колесо. Машина марки Porsche также получила значительные повреждения.

В момент ДТП в минивэне вместе с Александром Прудниковым находилась пассажирка — она пострадала и была госпитализирована. Медики оказали помощь всем участникам аварии на месте, однако женщине потребовалась дальнейшая медицинская помощь в стационаре. Сам футболист, по последним данным, находится в удовлетворительном состоянии.

Виновником происшествия правоохранители, по предварительным данным, считают водителя Porsche. По показаниям очевидцев, в момент аварии за рулем находился нетрезвый мужчина, а в салоне автомобиля — целая компания в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Александр Прудников (прозвище — Слон) — 37‑летний нападающий, воспитанник московского «Спартака». В своей карьере спортсмен также выступал за столичное «Динамо» и белорусский футбольный клуб «Витебск».

