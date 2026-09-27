Франция, Италия, Мальдивы: Семенович и ее жених потратили на поездки за границу 7 млн рублей

Анна Семенович и ее жених Денис Шреер превратили год в одну большую поездку. Как сообщается, на путешествия пара потратила свыше 7 миллионов рублей. География отдыха получилась впечатляющей: Таиланд, Мальдивы, Дубай, Алтай, а еще полноценный евротур с маршрутом по Франции и Италии.

Самой затратной стала двухнедельная остановка на вилле в Таиланде — она обошлась примерно в 2,6 миллиона рублей. Отдых на Мальдивах потянул еще на 1,4 миллиона, а европейский вояж — примерно на 2 миллиона. Отдельно к этим суммам нужно прибавить перелеты бизнес‑классом и недельный отдых в Дубае.

Весной пара также провела неделю на Алтае — в шале, стоимость которого оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей. Правда, есть нюанс: Анна рекламировала этот курорт, так что реальная цена поездки для пары могла оказаться заметно ниже.

При этом Денис Шреер остается совладельцем московского ООО «Аффлатус», которое сейчас работает в убыток. Этот контраст — масштабные траты на отдых и статус компании — добавляет истории дополнительную интригу.

Для сравнения: каникулы другой звездной пары — Ксении Бородиной и Николая Сердюкова — с маршрутами по Франции, Италии и Турции, по подсчетам SHOT, стоили более 5 миллионов рублей. Так что по уровню трат на путешествия Семенович и Шреер уверенно вышли вперед.

Предложение Денис Шреер сделал Анне Семенович в сентябре 2026 года. Причем получилось очень по-домашнему: мужчина устроил сюрприз прямо на кухне их квартиры, буквально перед тем, как пара собиралась выйти в свет. Анна призналась, что хотя и догадывалась о таком повороте, но не ожидала, что момент наступит так внезапно. В знак помолвки Денис подарил возлюбленной кольцо Graff с бриллиантом — по оценкам СМИ, его стоимость сопоставима с ценой хорошей столичной двушки (около 15 миллионов рублей).

Отношения пары начались в 2023 году — они познакомились в московском ресторане, куда Анна пришла с подругами. При этом есть важный нюанс: на старте романа Денис еще официально состоял в браке (его супруга и сын живут в Германии), хотя супруги уже давно не вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за особенностей немецкого законодательства, и окончательно Шреер развелся только в марте 2026 года и сделал Анне предложение.

А вы где успели побывать в этом году? Поделитесь в комментариях.