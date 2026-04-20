Фомин высказался об отмене Лебедева после скандала с Иванченко: "Выйдет сухим из воды"

Недавно гостем нового выпуска "Натальной карты" стал дизайнер Артемий Лебедев, известный своей прямотой. Зрители, ожидавшие легкой беседы об астрологии, быстро поняли, что разговор будет сложным.

Что произошло между Артемием Лебедевым и Олесей Иванченко

В формате, где Олеся Иванченко анализирует гостя через гороскоп, а Дмитрий Журавлев сохраняет скепсис, на этот раз возникло словесное противостояние. Лебедев отвечал резко, уходил от вопросов и, по мнению зрителей, провоцировал ведущую.

Иванченко пыталась вести диалог, но напряжение росло. И в итоге она не сдержала слез, признавшись, что тратит много энергии на сопротивление. Журавлев, пытаясь сгладить ситуацию, пояснил, что такая манера общения для гостя — обычное дело.

Апофеозом этого разговора стал момент, когда Артемий Лебедев посоветовал Олесе совершить действие из области альтернативного вида интима.

Митя Фомин: "Мне кажется, Лебедев хамоват"

Некоторые звезды, пожалевшие Иванченко, уже призывают отменять Лебедева. Телеграм-канал "Звездач" спросил мнение об этой ситуации певца Мити Фомина.

"Мне кажется, Лебедев хамоват. Ощущение, что он выйдет сухим из воды", - сказал Митя Фомин перед концертом группы Artik & Asti.

