"Флюиды были": Ира Пинчук высказалась о флирте с Михаилом Галустяном

В эфире "Шоу Воли" разговор зашел о слухах, связывающих Ирину Пинчук с ведущим реалити‑проектов Михаилом Галустяном. Обе участницы — Ирина и ее подруга Екатерина Шкуро — поделились подробностями и прояснили, когда и как зарождалось их общение с шоуменом.
Начало истории: флюиды между Пинчук и Галустяном
Павел Воля поинтересовался у Ирины Пинчук, почему пользователи сети активно сводят ее с Михаилом Галустяном. В ответ звезда "Дома‑2" призналась, что сама не до конца понимает природу возникших слухов.
"Не знаю, почему. Вообще такая загадка. Флюиды были. Но это, знаешь, такой флирт был более ироничный на "Сокровищах императора", — ответила Пинчук.
Однако Екатерина Шкуро уточнила хронологию событий:
"Нет, началось все в "Джунглях", — напомнила резидент Comedy Club.
Ирина согласилась с подругой, подтвердив, что первые знаки внимания появились еще во время съемок "Звезд в джунглях. Карибский сезон".
Контекст ситуации: свободные и открытые
Екатерина Шкуро решила добавить деталей, чтобы зрители лучше поняли атмосферу, в которой развивалось общение:
"Ира развелась. Миша развелся", — пояснила актриса Павлу Воле.
Эта ремарка подчеркнула важный момент: оба участника взаимодействия находились в одинаковом положении — после завершения предыдущих отношений, что, по мнению Екатерины, отчасти объясняло легкость и открытость их общения. Пинчук добавила, что Галустян делал ей комплименты и строил глазки.
Арай Чобанян и Ирина Пинчук. Фото: соцсети
Разрыв с Араем Чобаняном
В прошлом году Ирина Пинчук расторгла брак с Араем Чобаняном. Причиной расставания стало то, что Ирина обнаружила переписку бывшего супруга с другими девушками.
После развода Ирина сосредоточилась на воспитании двоих сыновей от предыдущего брака: четырехлетнего Давида и двухлетнего Алана. Несмотря на сложности, она решила двигаться вперед и искать новые впечатления.
Новый этап: "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
Чтобы перезагрузиться и испытать себя, Пинчук отправилась на съемки шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Именно там она познакомилась и подружилась с Екатериной Шкуро — актрисой, которая тоже осталась одна с двумя детьми после расставания с Дмитрием Козловым.
Объединенные схожим жизненным опытом, молодые мамы поддерживали друг друга на проекте, демонстрируя зрителям силу женской дружбы и умение справляться с трудностями в нестандартных условиях.
Продолжение приключений: "Сокровища императора"
Дружба Ирины и Екатерины вышла за пределы одного проекта — девушки вместе приняли участие в реалити «Сокровища императора». Первый выпуск шоу выйдет в воскресенье, 12 апреля, на телеканале ТНТ. Зрители смогут увидеть, как подруги взаимодействуют в новых испытаниях и какие стратегии выбирают для победы.
