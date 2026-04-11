"Флюиды были": Ира Пинчук высказалась о флирте с Михаилом Галустяном

В эфире "Шоу Воли" разговор зашел о слухах, связывающих Ирину Пинчук с ведущим реалити‑проектов Михаилом Галустяном. Обе участницы — Ирина и ее подруга Екатерина Шкуро — поделились подробностями и прояснили, когда и как зарождалось их общение с шоуменом.

Начало истории: флюиды между Пинчук и Галустяном

Павел Воля поинтересовался у Ирины Пинчук, почему пользователи сети активно сводят ее с Михаилом Галустяном. В ответ звезда "Дома‑2" призналась, что сама не до конца понимает природу возникших слухов.

"Не знаю, почему. Вообще такая загадка. Флюиды были. Но это, знаешь, такой флирт был более ироничный на "Сокровищах императора", — ответила Пинчук.

Однако Екатерина Шкуро уточнила хронологию событий:

"Нет, началось все в "Джунглях", — напомнила резидент Comedy Club.

Ирина согласилась с подругой, подтвердив, что первые знаки внимания появились еще во время съемок "Звезд в джунглях. Карибский сезон".

Контекст ситуации: свободные и открытые

Екатерина Шкуро решила добавить деталей, чтобы зрители лучше поняли атмосферу, в которой развивалось общение:

"Ира развелась. Миша развелся", — пояснила актриса Павлу Воле.

Эта ремарка подчеркнула важный момент: оба участника взаимодействия находились в одинаковом положении — после завершения предыдущих отношений, что, по мнению Екатерины, отчасти объясняло легкость и открытость их общения. Пинчук добавила, что Галустян делал ей комплименты и строил глазки.