"Фит с бузи бузи ждем?": Инстасамка анонсировала дуэт с Ольгой Бузовой

Поклонников российской поп‑сцены может ждать неожиданный музыкальный коллаб. Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) намекнула на возможное сотрудничество с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Прямая отсылка к дуэту

В своих социальных сетях Инстасамка опубликовала интригующий пост, который моментально вызвал бурную реакцию фанатов. В сообщении артистка написала, что готовится выйти на сцену с Ольгой Бузовой. И якобы уже есть демоверсия будущего хита двух певиц.

"Фит с бузи бузи ждем? А я уже слушаю демо", — написала Инстасамка.

Пост Инстасамки мгновенно набрал тысячи лайков и комментариев. Поклонники обеих артисток активно делятся своим восторгом. Фанаты надеются на смелый эксперимент и сочетание стилей: дерзкого хип‑хопа от Инстасамки и поп‑звучания от Бузовой. Многие отмечают, что коллаборация может стать одним из самых обсуждаемых релизов сезона. В комментариях звучат предположения о жанре будущего трека — от зажигательного танцевального хита до провокационного рэп‑трека.

Под постом появились и шутливые комментарии: пользователи предлагают идеи для названия песни и даже придумывают тексты куплетов.