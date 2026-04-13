"Филиппа очень люблю": Бузова призналась в особой связи с Киркоровым

По ее словам, их связывает нечто большее, чем просто дружба и профессиональное общение.

"Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я — его. Это на каком-то духовном уровне", — призналась исполнительница.

Бузова пояснила, что они с Киркоровом очень похожи: у них схожая энергетика, похожие поступки и жизненные принципы.

"Я рада, что у меня есть такой друг, как Филипп. Мы знаем, что придем друг другу на помощь в любой ситуации", — заключила певица в интервью РИА Новости.

Ольга также отметила, что, как и Филипп, она всегда готова прийти на помощь другим. При этом сама даже в самых сложных обстоятельствах не привыкла просить о поддержке.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров впервые громко заявили о своем общении в 2018 году. На гала-ужине премии МУЗ-ТВ, который прошел 18 апреля, Бузова устроила настоящее шоу: она поднялась на сцену в блестящем серебристом мини-платье, подошла к Киркорову и устроилась у него на коленях, нежно обнимала его и поглаживала.

В ответ певец поднял ее на руки, выглядел вполне довольным, а сама Бузова призналась, что с таким королем ей ничего не страшно.

В 2020 году артисты вновь привлекли внимание: во время совместных новогодних съемок они исполнили импровизированный дуэт — припев хита Аллы Пугачевой "Сильная женщина". Ролик с подписью "коллаборация века" вызвал неоднозначную реакцию публики. Многие поклонники Примадонны возмутились, что Киркоров и Бузова "замахнулись" на песню Аллы Борисовны.

Несмотря на провокационное поведение на публике, Ольга Бузова неоднократно подчеркивала, что их связь с Киркоровым — это не роман, а глубокая дружба, проверенная годами.