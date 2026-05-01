Филипп Киркоров рассказал о наследстве для детей: по две квартиры каждому

По словам Филиппа Киркорова, он уже подготовил для них так называемый «запасной аэродром».

«Запасной аэродром я им заготовил — каждому. Но они еще об этом не знают. По две квартиры каждому», — рассказал Киркоров.

Киркоров высказался и о том, как представляет себе семейное будущее наследников. Он считает, что когда Алла-Виктория приведет в дом жениха, ее должен обеспечивать именно избранник, а не отец.

В отношении сына певец более спокоен. Он назвал Мартина экономным и рассудительным молодым человеком.

«Мартин очень экономный, он кого ни попадя не приведет. Если ему сказать, что надо будет заплатить за квартирку и делить со своей девочкой, он еще подумает. Он «продуман»! Он красавчик, жиголо абсолютный, девочки там табуном», — заявил Киркоров.

Филипп Киркоров — народный артист России, один из самых богатых и популярных исполнителей на российской эстраде. У него двое детей от суррогатной матери — Алла-Виктория (26 ноября 2011 года) и Мартин (29 июня 2012 года). Матерью детей является юрист Алена Гаврилова, с которой певец заключил договор о суррогатном материнстве.

Дети носят двойные имена: девочку назвали в честь Аллы Пугачевой и бабушки по линии отца Виктории, мальчика — в честь дедушки Бедроса, которого в семье также называли Мартином. Воспитанием наследников занимается сам артист при помощи нянь и гувернанток.м